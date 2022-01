Er is geen doorkomen aan voor ongevaccineerde Djokovic: Australië weigert hem de toegang na visumproblemen, Serviër stapt naar rechter

De 34-jarige Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil al maanden niet communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kon afreizen naar Australië.

De Serviër kwam woensdag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn Servische visum. Hij mag het land voorlopig niet in. De titelverdediger op de Australian Open mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Volgens de Australische premier Scott Morrison werd er inderdaad niet voldoende bewijs geleverd van de medische vrijstelling die Djokovic verkreeg. Hij benadrukte ook dat “niemand boven de regels staat” en er daarom voor de tennisser geen uitzondering gemaakt kan worden.

Volledig scherm Djokovic is de laatste winnaar van de Australian Open. © AFP

Op beelden van Australische televisiezenders was donderdag te zien hoe Djokovic werd overgebracht naar een quarantainehotel van de overheid in Melbourne. Daar zal hij wachten op een vlucht om het land uit te worden gezet, al gaat de tennisser nog in beroep tegen de beslissing. Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak die de nummer 1 van de wereld heeft aangespannen donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Als Djokovic er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum “cruciaal” is voor Djokovic om later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open. “Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi”, aldus Wood.

Rechter Kelly zegt tegen de Australische krant dat hij bereid is zich tot laat op de dag over de zaak te buigen. Voorafgaand aan de hoorzitting kwam hij met de ietwat bizarre vraag of de tennisser toegang heeft tot een tennisbaan in het hotel waar hij momenteel wordt vastgehouden.

Nog twee spelers kregen uitzondering

Djokovic lijkt overigens niet de enige tennisspeler te zijn die problemen heeft om het land binnen te komen. Volgens Andrew Greene, journalist bij het Australische ABC, heeft de Australische tennisbond aan nog twee andere spelers een medische uitzondering verschaft. De grenspolitie zou nu ook hun zaken aan het onderzoeken zijn. Het is voorlopig nog niet bekend om welke spelers of speelsters het gaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News