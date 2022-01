Er is geen doorkomen aan voor Djokovic: Australië weigert de toegang na visumproblemen, Serviër stapt naar rechter

Zelfs naar Novak Djokovic-normen was dit een verhaal met een onwaarschijnlijk dramagehalte. Dinsdag nog triomfantelijk poserend met zijn valiezen en zijn ‘medische vrijstelling’ die hem toeliet om ongevaccineerd mee te doen aan de Australian Open, gisteren als een illegaal de hele nacht lang vastgehouden op de luchthaven van Melbourne en uiteindelijk terug naar huis gestuurd. De nummer een van de wereld werd bij aankomst op de Tullamarine Airport rond middernacht geïsoleerd in een kamer met twee bewakers voor de deur. Een fout, gemaakt door iemand in zijn team, in zijn visumaanvraag zou aan de basis liggen van het probleem.

Djokovic kreeg dan wel groen licht van twee panels van onafhankelijke specialisten die de reden voor zijn medische uitzondering – een coronabesmetting na 1 augustus leek het meest voor de hand te liggen – voldoende achtten om hem toelating te geven om deel te nemen aan het grandslamtornooi, de grenspolitie had een andere kijk op de zaak. Geen vaccin is geen toegang tot het land. Geïnspireerd door de nationale verontwaardiging die in het coronagevoelige Australië was ontstaan bij de nakende aankomst van Djokovic – Melbourne is de stad met de langste lockdownperiode ter wereld – vroegen ze de 20-voudige grandslamkampioen om meer bewijzen voor zijn ‘medische aandoening’.

De ondervraging en het debat sleepten uren aan, in zoverre zelfs dat de Servische president Aleksandar Vucic zich met de affaire ging bemoeien. “Ik vertelde Novak dat heel Servië achter hem stond en dat onze autoriteiten er alles aan zouden doen opdat het lastigvallen van de beste tennisser ter wereld onmiddellijk zou worden stopgezet”, zette hij op Twitter. Na acht uur slaagden ze daar ook in maar niet met het verhoopte resultaat. Het visum van Djokovic werd geweigerd en hij zou op het eerste vliegtuig terug naar huis gezet worden.

“De Australian Border Force kan bevestigen dat Mr. Djokovic er niet in slaagde voldoende bewijs aan te dragen om te voldoen aan de toelatingseisen voor Australië en ingevolge is zijn visum gecanceld”, luidde het officiële statement. “Niet-burgers zonder geldig visum worden vastgehouden en vervolgens uit Australië gezet.”

Vandaag proberen Djokovic en z'n advocaten voor een Australische rechter alsnog de uitzetting te voorkomen. Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak die de nummer 1 van de wereld heeft aangespannen donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Als Djokovic er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum “cruciaal” is voor Djokovic om later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open. “Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi”, aldus Wood.

Rechter Kelly zegt tegen de Australische krant dat hij bereid is zich tot laat op de dag over de zaak te buigen. Voorafgaand aan de hoorzitting wilde hij weten of de tennisser toegang heeft tot een tennisbaan in het hotel waar hij momenteel wordt vastgehouden.

Sowieso komen hier geen winnaars uit dit verhaal. Niet Djokovic die door zijn geheimzinnigheid en zijn niet-vaccinatie een kans mist om zijn tiende Australian Open en 21ste grandslamtitel te winnen en zo geschiedenis te schrijven. Niet Tennis Australia die met de regelgeving omtrent de ‘medische uitzondering’ blijkbaar niet op één lijn stonden met de wetten om het land binnen te komen. En al zeker niet de Australische regering die ondertussen al enkele Australian Open-deelnemers wel de grens liet passeren – volgens tornooidirecteur Craig Tiley werden er 26 aanvragen ingediend voor een medische vrijstelling waarvan er enkele werden goedgekeurd – maar onder druk van de publieke opinie (en met nakende verkiezingen als hefboom) zich ineens wel onwrikbaar opstelde.

“Regels zijn regels”, postte eerste minister Scott Morrison gisteren in een poging de meubels te redden. “Zeker als het om onze grenzen gaat. Niemand staat boven deze wetten. Onze sterke grenspolitiek heeft ervoor gezorgd dat Australië één van de laagste corona-gerelateerde dodenaantallen heeft, we blijven waakzaam.”

Djokovic is de laatste winnaar van de Australian Open.

Heel de tenniswereld maakte gisteren sowieso een slechte beurt. De Australian Open staat bekend als de ‘Happy Slam’, maar met deze saga krijgt het voor eeuwig en altijd toch een vies vlekje op het blazoen. Bovendien oogt ook de toekomst onzeker. Gezien de opkomst van de Omikron-variant lijkt het er sterk op dat ook op andere continenten strenge regelgeving zal worden gevraagd en toegepast.

Djokovic zou na het Australische luik naar Amerika (Indian Wells en Miami) en later naar Europa (Roland Garros) moeten maar gezien zijn status wordt dat geen sinecure. Om nog maar te zwijgen over de mentale klap die deze weigering teweeg heeft gebracht. Ook hij zal dit voor altijd meedragen. Vorig seizoen stond de Servische superman op één zege van de Grand Slam, vandaag 6 januari vliegt hij naar alle waarschijnlijkheid naar huis. Pijnlijk.

