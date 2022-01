Er doemen nog problemen op voor Djokovic: zal hij enkel Wimbledon mogen spelen? En wat met z’n sponsors?

TennisZoals de kaarten nu liggen, zou Novak Djokovic (34) enkel op Wimbledon zonder vaccin kunnen spelen. In Parijs is hij sinds vandaag niet meer welkom, in New York mag het niet van de staat. Djokovic ging zich bezinnen in Belgrado.

Heel wat media en enkele fans troepten vandaag samen voor de luchthaven van Belgrado, waar Novak Djokovic rond de middag landde vanuit Dubai. Zondagavond was de negenvoudige Australian Open-winnaar tot in de First Class van een Emirates-vliegtuig geëscorteerd door de Australische grenspolitie nadat zijn tweede beroep tegen zijn uitwijzing door het federale hof van tafel was geveegd. Op de foto’s die onderweg van de gevallen kampioen gemaakt werden, bleek hij telkens breedglimlachend, achter zijn mondmasker, recht in de lens te staren. Nochtans heeft de 34-jarige Serviër toch wel stof om over na te denken. Zo bleek gisteren immers dat de drie jaar verbanning uit Australië, automatisch verbonden aan het intrekken van een visum, wel degelijk geactiveerd was. Al was premier Scott Morrison er wel als de kippen bij om de zaak te duiden. “Hij heeft een kans om onder de juiste omstandigheden terug te keren en dat wordt op dat moment dan beslist”, zei hij op de Australische radio.

Quote Monsieur Djokovic zal niet kunnen spelen als hij niet dezelfde regels respec­teert als de toeschou­wers, de ballenjon­gens en de medewer­kers op Roland Garros Frans parlementslid

Moeilijker ligt zijn nabije toekomst. Djokovic zou eventueel wel in februari kunnen hernemen in het Midden-Oosten – in Dubai en Doha is hij altijd graag gezien geweest – maar wat de grandslamtoernooien betreft doemen er grotere problemen op. Waar de Franse minister van sport Roxana Maracineanu eerder in deze sage nog de poorten van Roland Garros leek open te zetten voor de 20-voudige grandslamkampioen moest ze vandaag terugkrabbelen. De invoering van de vaccinatiepas in heel Frankrijk maakt dat ook Djokovic zo’n bewijs zou moeten kunnen voorleggen als hij een zaal, theater of sportarena binnentreedt. “Monsieur Djokovic zal niet kunnen spelen als hij niet dezelfde regels respecteert als de toeschouwers, de ballenjongens en de medewerkers op Roland Garros”, zei een Frans parlementslid. “Daar is geen twijfel over mogelijk: sportmannen krijgen geen uitzondering.”

Ook voor de US Open lijkt de kans op dit moment klein dat Djokovic toegang zou krijgen. In de staat New York mogen ongevaccineerde atleten geen competitiesport beoefenen. Zo zou enkel Wimbledon overblijven voor de nummer één van de wereld om zijn grandslamtotaal uit te breiden.

Wat met sponsors?

Vanzelfsprekend heeft Djokovic nog wat tijd om zich te bezinnen en kunnen regels in de tussentijd nog aangepast worden. Maar ondertussen kan hij er niet naast kijken dat zijn imago flink wat schade heeft opgelopen. En dat is ook zijn sponsors niet ontgaan. Kledingmerk Lacoste ging alvast zo snel mogelijk contact opnemen met zijn uithangbord omdat hij misschien (onbewust) een rol op zich kreeg geplakt die niet past bij de waarden van het bedrijf. Maar ook omdat het groene krokodilletje maar wat graag door de beste tennisser ter wereld geshowd wil worden op de gravelbanen van Roland Garros. Als die dat weigert op basis van zijn principes, dan zou hem dat wel eens een nieuw uitje naar de rechtbank kunnen opleveren of een aardige duit kunnen kosten.

