 Medvedev verslikt zich in Garin, Thiem stoot wel vlot door

Tennis Elise Mertens start prima in Madrid: Limburgse haalt het in twee sets van Chinese Zhang

30 april Elise Mertens (WTA 16) is met een vlotte zege begonnen aan het WTA 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Limburgse haalde het in twee sets (6-3, 6-3) van de Chinese Shuai Zhang (WTA 44). In de volgende ronde wacht de Australische qualifier Ajla Tomljanović (WTA 78) of de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22).