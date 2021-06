Enkelblessure houdt David Goffin weg van Wimbledon

TennisDe enkelblessure die David Goffin (ATP 13) afgelopen maandag opliep in de eerste ronde van het grastornooi in Halle blijkt na onderzoek ernstiger dan gedacht. De Luikenaar moet forfait geven voor Wimbledon (28 juni) en dat is opnieuw een klap voor een speler die op het gras een doorstart wilde nemen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maandag in de OWL Arena in Halle. Tegen Corentin Moutet won David Goffin makkelijk de eerste set (6-1) en de souplesse waarmee hij op de baan stond liet uitschijnen dat hij klaar was om zijn tennisniveau opnieuw op te krikken. Goffin kende een zéér wisselvallig seizoen met wel een titel in Montpellier maar ook veel onnodige en pijnlijke nederlagen. In de eerste ronde van de Australian Open liet hij nog vijf matchpunten schieten en enkele weken terug had hij geen kans in de eerste ronde van Roland Garros tegen toptalent Lorenzo Musetti.

In Halle, waar hij in 2019 nog de finale speelde tegen Roger Federer – wat een voorbode zou zijn voor zijn knappe kwartfinale op Wimbledon tegen Djokovic enkele weken later – wilde hij zijn vertrouwen terugvinden. Een uitschuiver in het eerste game van de tweede set drukte die hoop abrupt de kop in. Goffin maakte een vreemde beweging en hinkte meteen naar de bank. “Ik had eerst pijn aan mijn heup en mijn knie”, zei Goffin die de tweede set nog uitspeelde maar dan de handdoek moest werpen. “Na enkele minuten was dat verdwenen maar bleef mijn enkel opspelen. Ik ga het moeten laten onderzoeken.”

Die onderzoeken (MRI) hebben vandaag dus uitgewezen dat hij niet naar Londen moet afreizen voor Wimbledon. Alweer een klap voor Goffin die de laatste jaren wel wat blessureleed heeft moeten slikken. “Erg jammer”, zuchtte hij al in Halle. “Want ik had me goed voorbereid op het gras en toonde dat ook in de match….”

De val van Goffin in Halle: