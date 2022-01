Elise Mertens zonder problemen voorbij Roemeense naar derde ronde, Flipkens klopt Zanevska in dubbel

Australian Open LIVE AUSTRALIAN OPEN. Geniale ingeving: Spanjaard maakt punt vanaf andere kant van net - Nadal, Barty en Osaka makkelijk door

Uiteindelijk toch geen Novak Djokovic in Melbourne, wel veel andere toppers. Rafael Nadal is op zoek naar een 21ste grandslamtitel en op recordjacht - hij komt vandaag in actie. Bij de vrouwen is het vandaag vooral uitkijken naar Naomi Osaka en Alison Van Uytvanck. Wat de andere Belgen betreft was het gisteren een dag met gemengde gevoelens: Elise Mertens won in twee sets, maar David Goffin sneuvelde kansloos. Volg hier de derde dag van de eerste grandslam van 2022 op de voet.

19 januari