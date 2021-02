Elise Mertens zit na masterclass tegen nummer 12 van de wereld in de achtste finales: "Ik wil meer”

Op voorhand leek dit een interessante partij te kunnen worden. Elise Mertens is in grootse doen sinds de coronabreak vorig jaar, terwijl Belinda Bencic twaalf maanden geleden nog het nummer vier van de wereld was. De 23-jarige Zwitserse, in haar thuisland graag gezien als de opvolgster van Martina Hingis, pikte echter een blessure op tijdens de voorbereidingsperiode, moest in volledige quarantaine bij aankomst in Melbourne en toonde zich ook vorige week op de Grampians Trophy al niet zegezeker. Mertens, die ter herinnering wel het Gippsland Trophy-tornooi won, pakte haar dan ook meteen bij de keel. Hoog servicepercentage (78 procent in de eerste set!), voorbeeldig voetenwerk, slim tactisch tennis en daar bovenop haar gekende grinta. Dit was een masterclass. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan”, glimlachte Mertens. “Mijn eerste service werkte, dat gaf me een voordeel. Ik was positief, gemotiveerd, zat in mijn bubbel. Ik ben dan ook content van mijn niveau, veel meer dan na mijn vorige wedstrijden. ‘A good day at the office’.”