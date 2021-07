Elise Mertens zakt een plaats op de WTA-ranking, maar voert opnieuw dubbelranglijst aan

In het enkelspel op het Londense gras werd de Belgische nummer 1 in de derde ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Madison Keys. Met Hsieh deed ze het stukken beter in het dubbel. In de finale haalde het duo het na een spektakelstuk met 3-6, 7-5 en 9-7 van de Russinnen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina. Mertens is na haar knappe parcours opnieuw het nummer één van de wereld op de dubbelranking, ze boekt zeven plaatsen winst. Ze had de koppositie dit jaar al even te pakken in de week van 10 mei.