Elise Mertens wint dubbeltitel op WTA Finals en zit nu al op vliegtuig naar Glasgow: “Ideaal is het niet”

De als vierde geplaatste Belgisch-Russische tandem haalde het in de finale van de Tsjechische eerste reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die hun titel niet konden verlengen. Mertens en Kudermetova wonnen met 6-2, 4-6 en 11-9.

Vorig jaar versloegen Krejcikova en Siniakova, de regerende olympische kampioenen, Elise Mertens en de Taiwanese Hsieh Su-Wei in de finale van de WTA Finals. De Tsjechen trokken toen met 6-3 en 6-4 aan het langste eind.

Mertens telt zestien dubbeltitels op het WTA-circuit. Voor onze landgenote was het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind in de finale. Met Zhang Shuai schopte Mertens het tot in de eindstrijd in Birmingham (WTA 250), waarvoor het duo echter forfait diende te geven. Verder verloor ze met de Chinese de finale op Wimbledon, waar Krejcikova en Siniakova te sterk waren. De Tsjechen wonnen dit jaar nog twee andere grandslamtoernooien: de Australian Open en de US Open. In 2018 waren Krejcikova en Siniakova runner-up op de WTA Finals.

Veel tijd om te recupereren heeft Mertens niet. Straks wordt ze al in Glasgow verwacht, waar ze met de Belgische selectie aantreedt in de eindfase van de Billie Jean King Cup. België speelt er morgenvoormiddag tegen Slovakije terwijl Mertens een jetlag van zes uur moet verteren. “Dat is niet ideaal”, zei kapitein Johan Van Herck. “Maar het is aan ons om oplossingen te zoeken.” Met Van Uytvanck, Zanevska, Bonaventure en Flipkens heeft België wel een erg brede selectie. Donderdag wacht Australië.

Caroline Garcia wint enkelspel

De Française Caroline Garcia (WTA 6) won in het enkelspel dan weer voor het eerst in haar carrière de WTA Finals. Ze haalde het in de finale met 7-6 en 6-4 van de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7). Sabalenka had in de halve finales de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. De 29-jarige Garcia heeft nu een elfde titel op de teller. Ze was dit jaar al de beste in Bad Homburg, Warschau en Cincinnati. Vorig jaar won de Spaanse Garbiñe Muguruza de WTA Finals, die toen in Mexico plaatsvonden.

