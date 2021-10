Elise Mertens weer op één in het dubbeltennis, Federer valt voor eerst sinds 2016 uit de top tien

De Spaanse Paula Badosa won verrassend het enkelspel in Indian Wells. Zij ziet die zege, de grootste uit haar carrière, vertaald in een sprong van 27 naar 13. De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova.

Federer zakt verder

Bij de mannen doet de Brit Cameron Norrie de beste zaak. Dankzij zijn verrassende titel in Indian Wells stijgt hij van 26 naar 15. De Georgiër Nikoloz Basilashvili, runner-up in Californië, wipt van 36 naar 27. Helemaal bovenaan het klassement blijft alles bij het oude. De Serviër Novak Djokovic leidt voor de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas. Dan volgen de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaard Rafael Nadal, die voorbij de Rus Andrey Rublev gaat. Roger Federer valt voor het eerst sinds eind 2016 uit de top 10. De Zwitserse legende betaalt zijn afwezigheid in Indian Wells met twee plaatsen verlies. Hij is nu elfde.