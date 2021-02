Elise Mertens verslaat Kanepi in finale en verovert Gippsland Trophy

Het is voor de Belgische nummer één haar zesde WTA-titel na eerder eindzeges in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018), Rabat (2018) en Doha (2019). Ze verloor de finales in Istanboel (2017), Praag (2020) en Linz (2020).

De Gippsland Trophy is voor Mertens het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. Omwille van een schouderblessure moest ze vorige maand forfait geven voor het toernooi in Abu Dhabi.

Op de Australian Open hoopt Mertens beter te doen dan haar vierde ronde van vorig jaar. Haar beste resultaat in Melbourne tot dusver was een plek in de halve finales in 2018. Ze treft in de eerste ronde de achttienjarige Canadese Leylah Fernandez (WTA 89).