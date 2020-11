Elise Mertens verliest na felbevochten eerste set finale in Linz van dubbelpartner Sabalenka

TennisGeen kers op de taart voor Elise Mertens. In de finale van Linz ging ze onderuit tegen haar dubbelpartner, Aryna Sabalenka (WTA 11): 7-5 en 6-2. In een zwaarbevochten eerste set liet de 24-jarige Hamontse (WTA 21) na om uit te serveren bij 4-5, waarna ze in set twee achter de feiten liep tegen de krachtige Wit-Russische. Mertens verloor eerder dit jaar ook de finale in Praag van Simona Halep en blijft zo steken op vijf WTA-enkeltitels in haar carrière: twee keer Hobart, Lugano, Rabat en Doha.