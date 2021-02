Elise Mertens trekt zich terug uit toernooi van Adelaide

Tennis Wie gaat met Elise voor goud? Flipkens, Bonaventu­re, of toch Clijsters als dubbelpart­ner Mertens op Spelen?

20 februari Elise Mertens (WTA 16) is sinds gisteren als nieuwe nummer een van de wereld in het dubbelspel in het bezit van een tweede grandslamtitel. Zoiets doet dromen. Van een olympische medaille in Tokio bijvoorbeeld. Maar wie moet ze meenemen?