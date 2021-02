Elise Mertens tankt vertrouwen voor Australian Open met Gippsland Trophy: “Dit doet deugd”

TennisElise Mertens (WTA 20) heeft zich zondag in Melbourne verzekerd van eindwinst van de Gippsland Trophy (hard/447.620 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De 25-jarige Limburgse, het zevende reekshoofd, versloeg in de finale de Estse Kaia Kanepi (WTA 94) na 1 uur en 10 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1). Maandag begint in Melbourne de Australian Open.

Mertens schakelde op weg naar de finale de Française Caroline Garcia (WTA 44) en de Oekraïense Elina Svitolian (WTA 5) uit. De Japanse Naomi Osaka (WTA 3) gaf voor de halve finales forfait met een blessure.

Het is voor de Belgische nummer één haar zesde WTA-titel na eerder eindzeges in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018), Rabat (2018) en Doha (2019). Ze verloor de finales in Istanboel (2017), Praag (2020) en Linz (2020).

Mertens: “Fier op mijn ingesteldheid deze week”

“Ik ben heel blij met het resultaat, maar ook met de manier waarop”, vertelde Mertens na haar zege tegen Kanepi. “Kanepi is een hardhitter. Je moet je schrap zetten bij haar eerste opslag. En haar forehand is beter dan haar backhand. Ik moest goed retourneren, haar zoveel mogelijk ballen laten spelen en zelf aanvallen wanneer dat mogelijk was. En daar ben ik in geslaagd. Ik heb goed geserveerd en heb haar geen punten cadeau gedaan. Dit doet deugd.”

“Ik ben vooral heel fier op mijn ingesteldheid deze week”, vervolgde Mertens. “Ik heb ervoor gevochten, zoals tegen Svitolina (5e op WTA-ranking, in kwartfinale, nvdr.). In die match bleef ik kalm in de supertiebreak. Mijn eerste opslag was ook erg goed, wat me op bepaalde momenten heeft geholpen. Ik heb me goed voorbereid in de winter en doordat ik vanwege mijn schouder niet kon spelen in Abu Dhabi was ik nog meer gemotiveerd. Ik ben echt heel tevreden, zeker aangezien ik vorig jaar mijn twee finales heb verloren (in Praag en Linz, red.).”

Op de Australian Open hoopt Mertens beter te doen dan haar vierde ronde van vorig jaar. Haar beste resultaat in Melbourne tot dusver was een plek in de halve finales in 2018. Ze treft in de eerste ronde de achttienjarige Canadese Leylah Fernandez (WTA 89).

