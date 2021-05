Elise Mertens stunt tegen Simona Halep in achtste finales

Tennis Indrukwek­ken­de Nadal maakt kipkap van Dimitrov in Monte Carlo

15 april Rafael Nadal toonde nog maar eens zijn grote klasse. De 34-jarige Spanjaard klopte in de derde ronde van het ATP-toernooi in Monte Carlo de Bulgaar Grigor Dimitrov. In amper 55 minuten tijd snelde Nadal naar de overwinning: 6-1 en 6-1. In de kwartfinales treft de nummer drie van de wereld de Rus Rublev.