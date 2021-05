Elise Mertens stunt tegen Halep en mag zich outsider noemen voor titel op Roland Garros: “Nooit opgeven, dat is de manier”

In vijf eerdere duels had Elise Mertens nog maar één keer weten te winnen van de 29-jarige Simona Halep. Zeker op gravel – Halep haalde drie finales op Roland Garros, waaronder de titel in 2018, en won twee keer in de Caja Magica van Madrid – is de Roemeense ex-nummer een zowat de lakmoesproef om te zien of de vorm de goede kant uitgaat. Halep geeft immers geen bal verloren en weet als geen ander ritmes en hoogtes te variëren. Laat dat nu net ook de wapens van Mertens zijn die in twee uur en 33 minuten een entertainende en hoogstaande uitputtingsslag nipt in haar voordeel beslechtte. “Ik was mentaal sterk“, zei de Limburgse die in de derde set haar over-mijn-lijkmentaliteit toonde door twee keer van een break achterstand terug te keren. “Nooit opgeven, dat is de manier om tegen zo’n toppers te winnen.” Deze zesde overwinning in achttien duels met speelsters uit de top vijf moet de 25-jarige Mertens een vertrouwensboost geven. “Dit is één van de straffere prestaties uit mijn carrière”, aldus de Hamontse die twee keer eerder een topper uit de top drie had geklopt. “In zo’n groot tornooi betekent zo’n overwinning ook iets meer. Maar ik ben toch vooral tevreden over mijn tennis.”

Met wat ongeveinsd chauvinisme zetten we Mertens nu maar bij op het lijstje outsiders voor de eindoverwinning op Roland Garros. “Ik plaats Halep in de top drie van beste gravelspeelsters”, had ze immers zelf gezegd voor aanvang van de partij gisteren. Met Barty en Swiatek als andere namen en daarrond een hele hoop kanshebsters, plus de wispelturigheid van het damescircuit kennende, zullen er begin juni altijd opportuniteiten zijn aan de Porte d’Auteuil. “Goh, de titel, dat is zeven matchen winnen, dat is nog ver weg”, glimlachte Mertens. “Een outsider? Ik heb alleszins geen slechte resultaten tegenwoordig, dus ik moet zeker vertrouwen halen uit dit soort matchen.” Het plaatst onze landgenote alvast op de zesde plaats in de race naar de Masters en op een virtuele veertiende plek op de WTA-ranking. “De top tien zou iets speciaals zijn”, aldus Mertens. “Het is dichtbij maar tegelijkertijd nog veraf.” Aryna Sabalenka, haar voormalige dubbelpartner en tegenstreefster vandaag, staat daar al even en zij liet in Madrid – waar er op 700 meter hoogte wordt gespeeld, de bal sneller door de lucht vliegt, waar de Kazachse met haar bulldozertennis van profiteert – een zeer sterke indruk. Interessante kwartfinale. “Als zij ‘on fire’ is, dan klopt ze veel winners”, wist Mertens. “Ik ga zoveel mogelijk ballen proberen terug te brengen en trachten over te nemen wanneer het kan. We kennen elkaars min -en pluspunten maar Aryna is iemand die soms niet al te veel nadenkt over haar shots. Ik ga me alleszins niet anders gedragen omdat zij tegenover me staat. Of ik moe ben? Nu wel, ja. Maar ik heb er goede hoop in dat ik morgen (vandaag) fit ga zijn. Vooral mentaal zal ik fris moeten zijn. Zorgen dat ik terug lang op het terrein wil staan. Ook al zal het een heel andere match worden.” Met hopelijk wel hetzelfde eindresultaat.