Elise Mertens strandt in kwartfinales in Ostrava

In de eerste set ging Belgiës nummer 1 meteen door de opslag van Azarenka. Bij 3-4 voor Mertens trok haar opponente echter de stand opnieuw in evenwicht. Ook haar volgende opslagspel moest Mertens inleveren: 6-4.

Mertens hield in het begin van de tweede set gelijke tred. Vervolgens moest ze tweemaal een break toestaan, waardoor een droge 6-1 op het scorebord verscheen. Mertens kon zo geen revanche nemen voor haar kansloze nederlaag tegen Azarenka in de kwartfinale van de voorbije US Open, waar de Wit-Russische het tot in de finale schopte. Azarenka is voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open (2012, 2013).