Elise Mertens stoot door naar kwartfinales in Istanbul

Tennis Goffin klimt naar de twaalfde plaats op nieuwe ATP-ran­king

19 april David Goffin is drie plaatsen gestegen op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar is nu twaalfde. Hij dankt de stijging aan zijn stek bij de laatste acht op het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. De Rus Andrey Rublev, finalist in Monaco, steeg één plekje, naar de zevende plaats. Roger Federer zakte daardoor verder weg naar de achtste stek.