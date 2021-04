Elise Mertens stoot door naar kwartfinales in Istanbul: “Hard gevochten”

TennisElise Mertens (WTA 17) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-graveltoernooi in het Turkse Istanbul. In de tweede ronde zette het topreekshoofd de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 86) opzij.

Na twee uur en zestien minuten tennis stond de 6-4, 4-6 en 6-1 eindstand op het bord. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Mertens en de 28-jarige Golubic. Om door te stoten naar de halve finales, moet Mertens voorbij de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 69). Die won woensdag al in drie sets van de Française Kristina Mladenovic (WTA 55).

Belgiës beste tennisster won de drie vorige confrontaties tegen de een jaar jongere Siniakova. Ze versloeg haar in 2019 zowel in Sydney, Doha als Wuhan.

Elise Mertens is ook nog actief in het dubbeltoernooi. Ze vormt er met de Russin Veronika Kudermetova het eerste reekshoofd. In de tweede ronde treffen ze later vandaag de Sloveense Dalila Jakupovic en de Russin Yana Sizikova.

Mertens: “Dubbeltje op zijn kant”

“Het was een goeie match. De eerste twee sets heb ik hard gevochten. Die waren een dubbeltje op z’n kant”, reageerde Mertens. “In de derde set heb ik geprobeerd wat meer druk naar voor te zetten en daar ben ik in geslaagd. Ik ben heel blij met de manier waarop ik in de derde set heb gespeeld.”

Mertens voelt zich thuis op het Turkse gravel, zo verzekerde ze. “Ik ben hier graag. Ik zit nu in de kwartfinale, heb twee wedstrijden op deze court gespeeld. Hopelijk kan ik nog doorstoten in dit toernooi want ik voel mij hier goed.”

Volledig scherm © AFP