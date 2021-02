Elise Mertens stoot door naar derde ronde Australian Open

Sparen Online een woonlening afsluiten: meer transparan­tie, maar dat heeft ook een keerzijde

8 februari Sinds enkele jaren gaat de digitalisering van de banken razendsnel. Diensten waar we vroeger nog voor naar het bankkantoor moesten, regelen we nu vlotjes in de zetel via online banking en mobiele apps. De uitzondering hierop is de hypotheeklening, waarvoor meestal wél nog een afspraak in het bankkantoor gemaakt wordt. Bij sommige banken kan u uw woonkrediet intussen toch al volledig online afhandelen. Spaargids.be licht toe met welke zaken u dan rekening moet houden.