Elise Mertens stoot door naar derde ronde Australian Open: “Niveau was wat minder vandaag”

Een tiebreak moest uitsluitsel brengen en daarin kroop de Limburgse door het oog van de naald. Twee setpunten moest ze wegwerken alvorens ze met haar eigen tweede setbal met 10-8 kon afronden. De luide schreeuw van opluchting werd over heel Melbourne Park gehoord. “In de eerste set was ik wat gespannen”, gaf Mertens toe. “Ik was blij dat ik die over de streep kon trekken. In de tweede set was ik wat agressiever en ging het beter. De wind maakte het niet makkelijk maar ik vond mijn niveau vandaag een beetje minder, zeker in de eerste set. In set twee kwam mijn voetenwerk er wat beter door en begon ik ook beter te tennissen.”