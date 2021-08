Elise Mertens stoomt in San José door naar halve finales

Wimbledon WIMBLEDON. Djokovic vervoegt Berrettini in de finale

9 juli Novak Djokovic (ATP-1) heeft zich geplaatst voor de finale van Wimbledon, zijn zevende al op het toernooi. Daarin treft de 34-jarige Serviër de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9). De Servische nummer 1 op de wereldranking versloeg vrijdag in de halve finales de Canadees Denis Shapovalov (ATP -12) in drie sets (7-6 (7/3), 7-5, 7-5) na 2 uur en 44 minuten. Het was de zevende ontmoeting tussen beide spelers, Djokovic trok ook de vorige zes keer aan het langste eind. Djokovic mikt op een twintigste grandslamtitel. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel vijf eindoverwinningen.