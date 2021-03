Elise Mertens stoomt door naar achtste finales

Mertens, het tiende reekshoofd, versloeg in de tweede ronde de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 49) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

In de volgende ronde wacht voor Mertens de Française Caroline Garcia (WTA 47). Zij versloeg de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 90) in 6-2 en 6-4. De Limburgse keek Garcia viermaal eerder in de ogen, maar kon slechts een keer winnen. Dat was wel de laatste ontmoeting, begin dit jaar in de derde ronde van de Gippsland Trophy in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open waar Mertens de eindzege pakte.