Elise Mertens stijgt naar 17de plaats op WTA-ranking

Mertens, die in Dubai in de halve finales op Muguruza botste, gaat een plaats vooruit tot zeventien. De Limburgse blijft ook in de dubbelranking tweede, achter de Wit-Russin Aryna Sabalenka, met wie ze het dubbelspel op de recente Australian Open won. Alison Van Uytvanck zakt twee plaatsen tot nummer 68, Kirsten Flipkens blijft 92e. Ook Greet Minnen (-1 tot 110) en Ysaline Bonaventure (-3 tot 132) boeken licht verlies. Yanina Wickmayer, die in verwachting is van haar eerste kindje, behoudt haar 170e plaats.