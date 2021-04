Elise Mertens start prima in Madrid: Limburgse haalt het in twee sets van Chinese Zhang

Mertens is in goeie doen. Onze landgenote kwam de voorbije week al in actie op het toernooi van Istanbul en vond daar het goede gevoel op gravel terug, na een vroegtijdige uitschakeling in het Amerikaanse Charleston. Mertens stootte aan de Bosporus door tot in de finale, waarin ze uiteindelijk haar meerdere moest erkennen in de Roemeense Sorana Cirstea. Even later spoelde ze haar ontgoocheling evenwel door met een zege in het dubbelspel. Voorlopig trekt ze die goeie lijn dus ook door in Madrid.