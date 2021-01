Elise Mertens start 2021 in mineur: ze moet afhaken in Abu Dhabi wegens schouderblessure

Mertens was het zevende reekshoofd in Abu Dhabi ((hard/565.530 dollar). Ze zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Française Alizé Cornet (WTA 53). De Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 269) neemt haar plaats als ‘lucky loser’ in. Mertens was eveneens ingeschreven voor het dubbelspel. Daarin zou ze aantreden aan de zijde van haar vaste partner Aryna Sabalenka.