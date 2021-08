Elise Mertens staat in tweede ronde van WTA-toernooi in Cincinnati: “Heb constant gespeeld”

TennisElise Mertens (WTA 16) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 1000-toernooi in Cincinnati (hard/1.835.490 dollar). Mertens, het vijftiende reekshoofd in de Verenigde Staten, versloeg de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 38) in de eerste ronde in twee sets: 6-3, 6-4. De partij duurde 1 uur en 40 minuten. “Het gevoel was goed.”

“Ik ben blij dat ik heb gewonnen, want ik had geen makkelijke loting”, zei ze aan persagentschap Belga. “Ik had het goede ritme snel te pakken. Het kon nog beter, maar ik heb constant gespeeld. De eerste service kwam goed door, dat is altijd een voordeel. Ik heb minder fouten gemaakt dan mijn tegenstander. Ze heeft een goede rechter, maar ik heb goed de rally’s gestuurd. Ik probeerde geen domme fouten te maken en dat lukte. Het gevoel was goed.”

Mertens wilde niet te ver vooruitkijken. Voor haar uitschakeling in de eerste ronde in Montréal haalde ze de halve finales in San José. Op het olympisch tennistoernooi in Tokio sneuvelde ze dan weer in de eerste ronde. Vorig jaar haalde ze de halve finales in Cincinnati. “Dit is een zwaar toernooi”, legde ze uit. “Natuurlijk wil ik mijn halvefinaleplaats van vorig jaar graag verdedigen. Maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd.”

Volledig scherm Elise Mertens. © AFP

In de tweede ronde treft ze de winnares van het duel tussen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 19) en de Australische Samantha Stosur (WTA 186), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staat. “Het zal in elk geval een moeilijke match worden”, aldus Mertens. “Het zijn beiden goede speelsters, met veel ervaring en agressiviteit in hun spel.”

Mertens zal in Cincinnati ook opnieuw dubbelen aan de zijde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh. Mertens is nummer één van de wereld in het dubbelspel, Hsieh nummer twee. Samen wonnen ze begin juli nog Wimbledon. Ze zijn in Cincinnati het eerste reekshoofd en vrij in de eerste ronde.

In Montréal vorige week speelde Mertens bij uitzondering nog eens met haar vorige dubbelpartner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Met Sabalenka aan haar zijde won Mertens begin dit jaar nog de Australian Open. In Montréal gingen ze er uit in de kwartfinales.