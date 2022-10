Elise Mertens staat in de halve finales in Monastir

US Open Wie is fenomeen en US Open-win­naar Carlos Alcaraz? “Hij pakte een racket op voor hij kon lopen en kreeg zijn eerste tandjes op een tennisbaan”

“Het is soms moeilijk te geloven dat hij nog maar een tiener is. Hij is één van die zeldzame talenten die af en toe opduiken in onze sport.” Tegenstander Casper Ruud was, net zoals de hele wereld, onder de indruk van Carlos Alcaraz. US Open-winnaar en op zijn negentiende de jongste nummer één van de wereld ooit. Portret in zeven weetjes.

12 september