Elise Mertens schenkt België in Billie Jean King Cup de zege tegen Wit-Rusland

TennisElise Mertens (WTA 18) heeft België de zege bezorgd in het openingsduel tegen Wit-Rusland in groep B op de Billie Jean King Cup Final in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag. In de tweede confrontatie van de dag tussen beide landen haalde Belgiës nummer een het in drie sets iets moeizamer dan verwacht van de zeer wisselvallige Aliaksandra Sasnovich (WTA 88): 6-2, 4-6 en 6-2. In set 3 kwam Mertens enkele keren goed weg na een reeks onbegrijpelijke missers van de Wit-Russische.