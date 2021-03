Elise Mertens schaart zich bij laatste acht op WTA-toernooi van Dubai

Voor Mertens was het de tweede overwinning in vijf onderlinge confrontaties met Garcia. Begin dit jaar versloeg ze de Française in de derde ronde van de Gippsland Trophy in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 36), die verrassend het Tsjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 6) met 6-0 en 6-2 uitschakelde. Het wordt hun tweede confrontatie op het WTA-circuit. Vorig jaar haalde Mertens het met 6-1 en 6-3 in het Western Southern Open, eveneens op hardcourt.

Later op de dag komt Mertens nog in actie in het dubbelspel. In de achtste finales speelt ze samen met haar vaste partner Aryna Sabalenka tegen de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en Jessica Pegula, Mertens’ opponente in de volgende ronde van het enkelspel. Mertens en Sabalenka zijn de eerste reekshoofden.