Elise Mertens plaatst zich voor tweede ronde Australian Open: “Geen last meer van blessure”

Mertens was opgelucht na de zege in twee sets tegen de voormalige nummer twee van de wereld. “Wegens mijn dijbeenblessure heb ik weinig wedstrijden in de benen, maar ik ben tevreden over mijn prestatie”, vertelde ze na het duel. “Er is altijd ruimte voor verbetering, maar het belangrijkste is toch gewoon de zege.”

Onze landgenote moest evenwel toegeven dat het geen makkelijk duel was tegen Zvonareva, ooit nog verliezend finaliste op de US Open en Wimbledon. De Russin was jarenlang wereldtop en kent dan ook het klappen van de zweep. “In de eerste set werd het verschil gemaakt op de service. In set twee kwam zij steeds beter in de wedstrijd en drong ze mij in de verdediging, maar het deed me deugd dat ik dat probleemloos kon volhouden, zonder hinder. Al vijf dagen heb ik geen last meer van die dijbeenkwetsuur.”

Volledig scherm Elise Mertens in actie tegen Vera Zvonareva. © AP

In de tweede ronde wacht voor Mertens een confrontatie met de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 64). Zij schakelde de Française Oceane Dodin (WTA 85) in drie sets (2-6, 7-5 en 6-3) uit. Hun twee vorige onderlinge duels werden telkens door Mertens gewonnen. “Maar die zeges zijn al wel van een tijdje geleden”, weet de Limburgse. “Haar kracht is haar troef. Dat is de enige manier van spelen die ze kent, maar daar kan ze wel heel wat schade mee aanrichten, eens ze op dreef komt.”

Mertens sneuvelde de twee voorbije edities in Melbourne in de vierde ronde. In 2018 behaalde de Limburgse, met een plaats in de halve finales, haar beste resultaat ‘Down Under’. In het dubbelspel stak Mertens (WTA 4 dubbel) vorig jaar de eindzege op zak aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Deze jaargang vormt ze een tandem met de Russin Veronika Kudermetova.

Volledig scherm Vera Zvonareva. © AP