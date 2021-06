Elise Mertens plaatst zich probleemloos voor tweede ronde op Wimbledon

Na een uur en zestien minuten stond de 6-1, 6-3-eindstand op het scorebord van court 18 in de All England Club in Wimbledon (Londen). De match stond eigenlijk maandag geprogrammeerd, maar werd door de regen uitgesteld. In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 99) of de Duitse Mona Barthel (WTA 190).