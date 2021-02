Elise Mertens plaatst zich in Melbourne voor halve finales dubbelspel

Australian Open Kimmer Coppejans sneuvelt in eerste ronde Australian Open na vijfsetter

8 februari Kimmer Coppejans (ATP 178) is er bij zijn debuut op de Australian Open net niet in geslaagd zich voor het eerst in zijn carrière te plaatsen voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi. De West-Vlaming verloor na vijf sets van Jari Vesely.