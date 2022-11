Elise Mertens op zoek naar vierde coach in 2022

US Open Nummer één van de wereld Swiatek vloert Jabeur in finale en wint voor het eerst US Open

Iga Swiatek heeft voor het eerst de US Open op haar naam geschreven. De 21-jarige Poolse nummer één van de wereld versloeg de Tunesische Ons Jabeur in de finale in New York in twee sets. Het werd, in een partij die 1 uur en 50 minuten duurde, 6-2 en 7-6 (5).

11 september