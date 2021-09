Elise Mertens neemt eerste horde in Chicago

US Open Raducanu roept medische time-out in op cruciaal moment tijdens US Open-finale, tot frustratie van tegenstand­ster

12 september Even had de jonge Emma Raducanu schrik tijdens de finale van de US Open. De Britse had net twee matchpunten onbenut gelaten en viel op haar knie. Ze riep verzorging in, tot ergernis van Leylah Fernandez, die voelde dat ze het momentum had. Achteraf kon een uiterst bescheiden Raducanu het maar moeilijk geloven. Amper 18 jaar, nummer 150 van de wereld en helemaal van de qualifiers naar winst op de US Open: wat een sprookje.