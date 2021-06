Elise Mertens naar tweede ronde op Wimbledon: "Niet mijn beste match, maar dit doet deugd”

De voorgeschiedenis was gekend: voor het eerst in haar carrière kwam Elise Mertens in Londen aan zonder één grasoverwinning in de bagage. “Ik was dan ook gestresseerd”, glimlachte de Limburgse na haar al bij al eenvoudige zege op de Britse wildcard Harriet Dart. “Mijn eerste wedstrijd, zonder één succes op voorhand en met publiek in de tribunes. En dit is Wimbledon, hier wil je toch matchen winnen.” Na een simpel begin werd het in set twee nog even een beetje nijpend, maar met wat hulp van de 24-jarige Dart kon Mertens toch met een glimlach van de baan. “Dat ik de match kon afmaken was belangrijk (Mertens liet in haar vorige twee partijen heel wat kansen liggen, red.). Ik heb niet te veel fouten gemaakt en was redelijk constant. Alles kon nog wel een tikkeltje beter. Ik had haar tweede opslag bijvoorbeeld nog wat meer kunnen aanpakken, maar dat zal wel komen als ik wat vrijer kan tennissen. Het was zeker niet mijn beste wedstrijd, maar ik heb gewonnen, en dat doet deugd.”

Enorm hotel

Twee jaar geleden haalde Mertens nog de achtste finale op de All England Club. Maar na de annulering van de editie 2020 is het dit jaar nog altijd niet helemaal hetzelfde. Alle deelnemers en medewerkers zitten bijvoorbeeld in één bubbel in het Park Plaza Hotel. “Het is vergelijkbaar met de US Open”, aldus Mertens. “Het is een enorm hotel: dat alle spelers daar verblijven, is wel een beetje heftig, maar het is heel goed georganiseerd. Ik kan echt nergens over klagen - dat doe ik normaal ook al niet -, maar er zijn werkelijk alle voorzieningen: je kan bijna 24 uur per dag eten, als je wil, en er is een zeer grote fitnessruimte. Het enige minpuntje is de busrit van het hotel naar de club die drie kwartier tot een uur, afhankelijk van het verkeer, duurt. Maar uiteindelijk zijn we blij dat we dit jaar mogen spelen. Het geeft toch een speciaal gevoel om terug te zijn.”

Nu tegen Lin Zhu

Dat gevoel kan ze dus best nog even vasthouden met een overwinning vandaag op Lin Zhu. Tegen de 27-jarige Chinese won Mertens eerder dit jaar in de 2de ronde van de Australian Open (7-6, 6-1). “Ze slaat hard en heel vlak”, wist Mertens. “Voor de rest weet ik niet al te veel meer over haar, het is al zes maanden geleden, hè.”

Lees ook: Serena Williams gaat niet naar Olympische Spelen in Tokio

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP