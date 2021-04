Elise Mertens na vaccinatie: “Ik heb grotere neusgaten gekregen”

TennisMet 6-2, 6-0 tegen Lara Arruabarrena (WTA 88) plaatste Elise Mertens (WTA 17) zich in Istanbul voor een tweede ronde tegen Viktorija Golubic (WTA 86). Ondanks dat ze sinds een dag of tien gevaccineerd is blijft ze coronatesten ondergaan: “Ik heb er grotere neusgaten door gekregen.”

In tegenstelling tot het weer maandag was de score van Elise Mertens gisteren in de eerste ronde van het WTA 250-tornooi van Istanbul eerder droog. “Het was nochtans heel wat games gelijkopgaand”, gaf het eerste reekshoofd toe. “Ik ben blij met deze eerste gravelzege, de omstandigheden waren ook helemaal anders dan in Charleston.”

Vaccinatie

Het was daar in South Carolina dat Mertens anderhalve week geleden een vaccin van Johnson & Johnson kreeg aangeboden en accepteerde. “Op zaterdag kreeg ik een mail met de vraag en op zondag moest ik al beslissen”, zei de Limburgse. “Ik heb daar geen seconde over getwijfeld. Ik reis toch veel en kom in contact met veel mensen terwijl ik mijn mama en papa kan besmetten. Ik ben er wel een dag ziek van geweest, op het vliegtuig naar huis, wat niet ideaal was. Ik denk dat het tornooi op de reservelijst van het plaatselijke ziekenhuis stond waardoor wij de overschot hebben gekregen. Maar omdat het maar één prik was, kwam het vrij goed uit.”

Vooralsnog heeft Mertens nog niet te veel voordelen gezien van haar vaccinatie. “Ik ben getest voor ik naar hier kwam, bij aankomst en morgen (vandaag) opnieuw. In totaal heb ik dit jaar al meer dan 30 coronatests ondergaan. Ik heb er grotere neusgaten door gekregen”, lachte ze. “Ik denk dat de WTA de maatregelen pas gaat versoepelen als zo’n 80 procent van alle speelsters ingeënt zijn.”

Volledig scherm Elise Mertens. © AFP

Extreem drukke periode

Mertens heeft op dit ogenblik dan ook meer oog voor haar borstspier die haar nu al een heel seizoen zorgen baart. “Maar momenteel gaat het daar goed mee”, gaf ze mee. “We zijn de opslag wel een beetje aan het aanpassen om de schouder een tikkeltje minder te belasten.”

Ze kan maar beter zorg dragen voor haar lichaam want er komt een extreem drukke periode aan met meteen na het gravel en Roland Garros, Wimbledon, de Olympische Spelen en daarna het Noord-Amerikaanse hardcourt en de U.S.Open. “Ik ga normaliter alles spelen”, glimlachte Mertens. “Enkel en dubbel in Tokio. Al moet ik wel eens gaan praten met de mogelijke dubbelkandidaten om te zien wie er fit is. Kirsten (Flipkens) heeft nog altijd last van haar enkel, Alison (Van Uytvanck) is geopereerd aan haar knie en Ysaline (Bonaventure) is op de sukkel met haar bil. Greet (Minnen) is wel aan het spelen.”