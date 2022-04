Elise Mertens moet in Istanbul strijd staken door beenblessure

Tennis Alexander Zverev jaagt umpire schrik aan en wordt uit toernooi gezet: “Ik ben teleurge­steld in mezelf”

Alexander ‘Sascha’ Zverev (ATP 3) werd dinsdagnacht uit het tornooi van Acapulco gezwierd nadat hij met enkele furieuze racketslagen op de scheidsrechterstoel zijn ongenoegen over een nederlaag in het dubbelspel had kenbaar gemaakt. “Mijn uitbarsting was onacceptabel”, zei Zverev achteraf. Het was niet de eerste keer.

23 februari