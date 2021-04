Elise Mertens moet eindzege Istanboel aan Roemeense Cîrstea laten

Tennis Ashleigh Barty, ‘s werelds nummer 1, strandt in kwartfina­les Charleston na verlies tegen Spaanse nummer 71

10 april De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) is vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/565.530 dollar). Ze ging met 6-4 en 6-3 onderuit tegen de Spaanse Paula Badosa (WTA 71).