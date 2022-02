Elise Mertens meteen out in Dubai: “Een van mijn slechtste wedstrijden in jaren”

TennisElise Mertens (WTA 22) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai (hardcourt/703.580 dollar) na verlies tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 35). De 26-jarige Mertens verloor in twee sets (2-6, 4-6) na 1 uur en 24 minuten spelen. “Het is een van mijn slechtste wedstrijden in een jaar, of misschien zelfs enkele jaren denk ik.”

De 24-jarige Zwitserse had in de kwalificaties nochtans verloren van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 45), maar kreeg toch een plaats in de hoofdtabel na het forfait van de Estse Anett Kontaveit (WTA 6). In de achtste finales komt Teichmann uit tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 15), het tiende reekshoofd. Zij won haar partij tegen de Egyptische Mayar Sherif (WTA 65) met 6-2 en 6-3.

Het was de tweede keer dat de tennissters elkaar in de ogen keken. Eerder won Mertens van de Zwitserse in de eerste ronde op de US Open in 2019. Elise Mertens bereikte vorig jaar de halve finales in Dubai. Ze verloor toen tegen de latere toernooiwinnares Garbine Muguruza (WTA 7).

Mertens doet in Dubai nog mee in het dubbelspel. Met haar Russische partner Veronika Kudermetova speelt ze in de eerste ronde tegen het Oekraïens-Roemeens duo Nadiia Kichenok-Raluca Olaru. In het dubbelspel treden ook nog twee andere Belgen aan: Kirsten Flipkens (met de Kazachse Anna Danilina) en Kimberley Zimmermann (met de Britse Eden Silva).

Mertens: “Er werkte niet veel”

“Ik heb geen goede wedstrijd gespeeld”, zei Mertens na haar nederlaag. “Vooral in de eerste set heb ik heel veel directe fouten gemaakt. Ik had de indruk dat ik maar weinig controle had. Dat komt misschien door het feit dat ik uit Sint-Petersburg kom en maar twee dagen had om me aan te passen. Maar ik wist dat de spelomstandigheden hier moeilijk zijn, omdat de ballen veel opspringen. Ik heb toch hard gevochten in de tweede set, maar het tennis was er niet vandaag, helaas.”

“Het is een van mijn slechtste wedstrijden in een jaar, of misschien zelfs enkele jaren denk ik, maar dat kan gebeuren. Het is natuurlijk jammer, maar ik ga proberen hieruit te leren en goed te blijven trainen. Ik had soms met wat minder risico kunnen spelen, vooral omdat ik de bal niet goed voelde. Ik heb geprobeerd de situatie om te draaien, maar ik had geen controle in mijn slagen. Er was niet veel dat werkte, soms heb je zulke dagen.”

Volledig scherm Elise Mertens. © BELGA