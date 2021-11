Elise Mertens met dubbelpartner Su-Wei Hsieh naar halve finale in Mexico

Tennis Gewezen tennisster Jelena Dokic deelt een voor haar erg pijnlijke foto: “Een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan mijn leven”

Voormalige tennisster Jelena Dokic (38) heeft een hartverscheurende Instagram-post geplaatst. De foto toont een jonge Dokic, helemaal van de kaart nadat haar tirannieke vader weer eens over de schreef was gegaan. “Een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan m'n leven”, bekent ze. De Australische wil met de post als ervaringsdeskundige tegen wil en dank - ze schreef er in 2017 een boek over - het bewustzijn van geestelijke gezondheidszorg proberen vergroten.

15 oktober