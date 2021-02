Elise Mertens mept zich naar kwartfinales in Melbourne

In de kwartfinales neem Mertens het op tegen Elina Svitolina. De 26-jarige Oekraïense, derde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne, klopte Jelena Ostapenko (WTA-45) in de achtste finales: 6-7 (4/7), 6-3 en 6-2. Ze had daar 2 uur en 12 minuten voor nodig.

Mertens speelde in het verleden vier keer tegen Svitola. De 25-jarige Limburgse versloeg de Oekraïense nog maar één keer, maar dat gebeurde wel in een kwartfinale in Melbourne. In 2018 bereikte ze de halve finales van de Australian Open na 6-4, 6-0 winst tegen Svitolina. Sindsdien nam Svitolina, die Mertens in 2017 al van toernooiwinst gehouden had in Istanboel (6-2, 6-4), in 2018 weerwraak in de kwartfinales in Montreal (7-5, 6-3) en in 2019 in de zestiende finales in Cincinnati (6-4, 6-1).