Elise Mertens knoopt na teleurstellende weken weer aan met beterschap: “Het gevoel zit goed”

TennisElise Mertens (WTA 15) en Cincinnati, dat klikt. In haar laatste drie deelnames verloor ze nooit in de eerste ronde en haalde ze zelfs een kwart- en halve finale. Ook na haar zege (6-3, 6-4) op Nadia Podoroska (WTA 38) maandagnacht lijkt het de juiste weg op te gaan.

Na haar nederlaag vorige week in de eerste ronde van Montréal bestond er wat twijfel over de vorm van Elise Mertens, maar wat bleek? Tegenstandster Camila Giorgi (WTA 34) haalde enkele dagen later de grootste titel uit haar carrière binnen en klopte onderweg in ronde twee ook Nadia Podoroska. Maandagnacht – het spelschema had flink wat vertraging opgelopen door heel wat regenbuien boven Mason, Ohio – speelden de twee slachtoffers van die Italiaanse dadendrang – Mertens en de halve finaliste van Roland Garros 2020, Podoroska – tegen elkaar. Waarbij onze landgenote soeverein uit die tweestrijd kwam.

“Ik ben blij met de overwinning, want het was geen makkelijke loting”, zei Mertens na het duel van een uur en 40 minuten waarin ze maar liefst zes van de zeven breakpunten wegwerkte. “Ik had het goede ritme snel te pakken. Het kan nog beter, maar ik speelde constant. De eerste service (nochtans maar 52 procent) kwam goed door en dat was een groot voordeel. Ik heb ook minder fouten gemaakt dan zij. Zij heeft een sterke forehand, maar ik heb de rally’s mooi gestuurd. Het gevoel zat goed.”

Volledig scherm Elise Mertens. © AFP

Haar 27ste zege op 40 matchen in 2021 levert haar vandaag een duel op met Elina Rybakina (WTA 19) of wildcard Sam Stosur (WTA 186). “Een moeilijke match”, weet Mertens alvast. “Speelsters met veel ervaring en agressiviteit in hun spel.” Zeker de 22-jarige Kazachse Rybakina – net geen bronzen medaille in Tokio enkele weken terug – is te duchten. “Dit is een zwaar tornooi”, trapt Mertens een open deur in. Een tornooi ook dat de 25-jarige Hamontse goed ligt. De laatste drie jaar verloor ze achtereenvolgens in de kwartfinale (Kvitova), tweede ronde (Svitolina) en halve finale (Osaka) en enkel maar tegen toptienspeelsters. Dat zou haar toch vertrouwen moeten geven voor het vervolg.

“Natuurlijk zou ik mijn halve finale van vorig jaar graag willen verdedigen”, meent Mertens. “Maar ik bekijk het match per match.” Als wij toch wat verder kijken, zien we een potentiële derde ronde tegen haar voormalige dubbelpartner (vorige week in Montréal speelden ze nog eens samen) Aryna Sabalenka (WTA 3). Dat zou, zo net voor de U.S. Open, een ideale graadmeter zijn om te zien hoe het met haar vorm gesteld is. Hopelijk blijft het gevoel nog even goed zitten.

