Elise Mertens knokt zich tegen Kazachse naar derde ronde Roland Garros, nu wacht nummer 18

Mertens maakte een lastige start in de eerste set. De foutenlast lag net iets te hoog bij onze landgenote. Diyas profiteerde en kwam al snel op een 2-0-voorsprong. Mertens besefte dat het zo niet verder kon en trok meer en meer ten aanval. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en Diyas had daar de nodige moeite mee. De Kazachstans moest opeens toekijken hoe Mertens het hoge woord voerde en de scheve situatie rechtzette.

Beide speelsters pakten regelmatig uit met mooi aanvallend tennis, maar Mertens had nog steeds de opperhand. Bij een 4-2-stand kreeg Mertens de kans om een grote stap richting setwinst te zetten, maar Diyas stak daar een stokje voor. De situatie keerde volledig en Diyas kwam plots op gelijke hoogte: 4-4. Het nummer 93 op de wereldranglijst stoomde door en pakte de set met 6-4.

Mertens moest achtervolgen en startte verschroeiend aan de tweede set. Ze drukte Diyas weer achteruit en liet geen enkele mogelijkheid liggen. Het resulteerde meteen in een 2-0-voorsprong voor de Belgische. De Limburgse had de goeie flow gevonden en domineerde. Na een halfuurtje ging de tweede set naar Mertens met 6-2. De scheve situatie rechtgezet.

De derde set startte iets moeizamer voor Mertens. Diyas was niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden en pakte het eerste spelletje. De wedstrijd was weer een beetje meer in evenwicht. Beide speelsters probeerden het verschil te maken, maar afstand nemen van elkaar bleek voorlopig nog niet te lukken.

We kregen het spelbeeld van de eerste set weer te zien. Mertens maakte het een aantal keer erg mooi af. De Limburgse wist dat er iets nodig was om het verschil te maken en speelde met lef. De 4-3 zorgde voor de nodige ontlading bij Mertens. Er was nog niets beslist, maar het was een eerste stap in de juiste richting. De veer bleek gebroken bij Diyas. Mertens haalde de partij binnen door de beslissende derde set te winnen met 6-4. Het kostte de nodige moeite, maar ze is weer een ronde verder.

Griekse Sakkari

Mertens ziet nu een duel met de Griekse Maria Sakkari (WTA 18) tegemoet. Zij haalde het eerder op de dag van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 91) met 6-2 en 6-3. Als Mertens tevens Sakkari weet te verslaan, evenaart ze haar beste prestatie ooit in de Franse hoofdstad. In 2018 haalde ze er namelijk de vierde ronde.

Naast het enkelspel is de beste Belgische tennisster ook actief in het dubbelspel. Samen met de Taiwanese Su-Wei Hsieh vormt ze het eerste reekshoofd. Op woensdag gingen ze eenvoudig door naar de tweede ronde, ten koste van de Franse wildcards Elsa Jacquemot en Elixane Lechemia, met 6-2 en 6-3. De Amerikaanse Amanda Anisimova en de Russin Anastasia Potapova zijn hun volgende dubbeltegenstanders.

