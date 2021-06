Elise Mertens knokt zich tegen Kazachse naar derde ronde Roland Garros: “Ik wilde echt winnen”

Het was vandaag ook in Parijs puffen geblazen. Niet alleen voor de (Belgische) supporters – “Fijn dat ze erbij waren, ik zag toch wat Belgische vlaggen, ze hebben me door de match geholpen” – maar vooral voor de tenoren in de arena van baan veertien. “Mijn benen voelden wat zwaar aan in de eerste set”, zocht Elise Mertens naar een oorzaak van haar ietwat moeizame start. “Kwam dat door de hitte? Het zou kunnen. Ik tenniste alleszins veel te defensief.”

Bij 4-3 leek het moeilijkste nochtans gedaan voor het veertiende reekshoofd maar Diyas, zes jaar geleden nog het nummer 31 van de wereld, won drie games op rij en de eerste set. “In set twee ben ik agressiever beginnen spelen, meer naar voren toe en heb ik kunnen scoren met enkele drive-volleys. Zo wilde en moest ik tennissen.” De 27-jarige Kazachse bleek echter niet zomaar haar boeltje in te pakken na die momentumswitch. Met vlak maar soms ook gevoelvol tennis ging ze in de derde set de strijd aan. Pas bij 3-3 en na een tien minuten durend game ging Diyas eindelijk overstag. Maar dan nog moest Mertens alles uit de kast halen om bij 5-4 uit te serveren, zeker toen een schijnbaar perfecte ace op matchpunt – “Voor mij was die op de lijn, maar als hij dat zegt…” – door de scheidsrechter werd uitgegeven en de vreugdetaferelen moest plaatsmaken voor een hernieuwde focus. Met succes! “Die derde set had elke kant kunnen opgaan”, gaf Mertens, die voor het dertiende grandslamtornooi op rij in de derde ronde staat, toe. “Maar ik heb me er doorgevochten. Ik wilde echt winnen.”

Knap alleszins weer hoe de Hamontse zich twee uur en 27 minuten lang mentaal staande hield in een door de tegenstandster, de verwachtingen en het matchverloop verrassend zware partij. “Ik wilde niet verliezen!”, lachte Mertens. “Zeker in een grandslamtornooi haal je alles uit de kast om door te gaan en mentaal probeer ik er telkens weer een echt gevecht van te maken.” Dat doet onze landgenote door zowat overal energie te zoeken: bij het publiek, bij haar clan, uit de ergernis in scheidsrechter Carlos Ramos. Van die laatste kreeg ze na de eerste set zelfs een waarschuwing voor coaching. “Dat was de eerste keer in mijn carrière”, grinnikte Mertens. “Maar ach, dat gebeurt in beide spelersboxen. Dat hoort erbij.”

Coach en vriend Robbe Ceyssens is ‘gewaarschuwd’ want ook in de volgende ronde zal zijn vriendin mogelijk weer wat aanwijzingen tijdens de match kunnen gebruiken, Maria Sakkari is immers een Grieks katje dat met handschoenen moet worden aangepakt. “Zij speelt graag op gravel”, wist Mertens die zeven keer (4-3 voorsprong) tegen de 1m72 grote Atheense uitkwam. “Ze is een pak agressiever dan vroeger. Ik zal zelf in de baan moeten tennissen waarbij mijn eerste opslag ook zal moeten draaien. Tja, ik sta nu in de derde ronde maar ik wil nog meer.”

