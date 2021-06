Elise Mertens knokt zich naar de derde ronde van Roland Garros tegen Zarina Diyas

Tennis Gravelko­ning Nadal blikt vooruit op Roland Garros: “Niemand is onverslaan­baar”

27 mei “Niemand is onverslaanbaar”, zo blikt Rafael Nadal vooruit in een interview met het Franse persagentschap AFP enkele dagen voor aanvang van Roland Garros. De Spaanse gravelkoning is opnieuw de grote favoriet om er een veertiende titel in de wacht te slepen en een record van 21 grandslamzeges in totaal te vestigen.