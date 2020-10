Elise Mertens klopt Anisimova - Djokovic verdedigt titel niet in Parijs - De Minaur wint generatieclash tegen Lopez in Antwerpen

De Minaur wint generatieclash tegen Lopez in Antwerpen

Alex de Minaur (ATP 29) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/394.800 euro) in de Antwerpse Lotto Arena. De 21-jarige Australiër treft in de volgende ronde mogelijk David Goffin (ATP 14).

De Minaur, het achtste reekshoofd, versloeg in de tweede ronde de ervaren Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 62) in twee sets: 6-4 en 6-2. De 39-jarige Lopez moest tegen het jonge geweld uit Australië voortdurend achter de feiten aanhollen, en kon De Minaur niet verontrusten. De youngster haalde het uiteindelijk in 1 uur en 19 minuten.

In de kwartfinales speelt De Minaur mogelijk tegen topreekshoofd David Goffin. Dan moet de Luikenaar in zijn tweede ronde wel voorbij de Amerikaanse qualifier Marcos Giron (ATP 94).

Geen Djokovic in Masters Parijs

De Servische nummer een van de wereld Novak Djokovic neemt komende maand niet deel aan het ATP Masters 1.000-toernooi in de Franse hoofdstad Parijs (2-8 november), waar hij titelverdediger is, zo meldde de Servische krant Sportski Zurnal. “Ik ga niet naar Parijs, simpelweg omdat ik er geen ATP-punten te winnen heb”, verklaart de vijfvoudige toernooiwinnaar aan de krant. “Ik geef de voorkeur aan het toernooi in Wenen en de Masters in Londen.”

Djokovic verliest in Parijs geen punten omdat de mannentennisfederatie ATP het reglement voor zijn ranking aangepast heeft, omdat het seizoen een tijdlang onderbroken was door het coronavirus. De referentieperiode werd verlengd van 12 naar 22 maanden en daardoor kan Djokovic geen punten verliezen in Parijs.

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) zal begin november wel van de partij zijn in de Franse hoofdstad. Nadal, die onlangs Roland Garros won na een zege in de finale tegen Djokovic, kon het Masters 1.000-toernooi in Parijs nog nooit winnen.

Mertens klopt Anisimova in Tsjechië

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar). De 24-jarige Limburgse haalde het in haar eerste duel na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-3) van de vijf jaar jongere Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 30), vorig jaar halvefinaliste op Roland Garros. In de tweede ronde wacht voor Mertens een duel met de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 28), die in haar eerste wedstrijd in twee korte sets (6-1 en 6-1) de maat nam van de Chinese Shuai Zhang (WTA 35).

In het dubbelspel nam Mertens gisteren, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, al de eerste horde. Het duo, samen het eerste reekshoofd, haalde het na een supertiebreak (5-7, 6-1 en 10/5) van de Tsjechische Jesika Maleckova en Slovaakse Chantal Skamlova. In de volgende ronde wachten de Letse Jelena Ostapenko en Russin Vera Zvonareva.

Humbert in kwartifinale in Antwerpen

De Fransman Ugo Humbert (ATP 38) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/394.800 euro) in de Antwerpse Lotto Arena. De 22-jarige Humbert klopte in de tweede ronde de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 15), het tweede reekshoofd, in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-4. De partij nam 2 uur en 35 minuten in beslag.

Humbert, vorig jaar halvefinalist in de havenstad, neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen de Zuid-Afrikaanse qualifier Lloyd Harris (ATP 90) en het Amerikaanse zevende reekshoofd Taylor Fritz (ATP 28). Fritz schakelde woensdag in de eerste ronde zijn landgenoot Reilly Opelka (ATP 33) uit in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-1.

Carreño Busta was als tweede reekshoofd in de eerste ronde vrij. Humbert won zijn opener in Antwerpen tegen Kimmer Coppejans (ATP 172) in twee sets (6-4 en 6-3).

Ook Milos Raonic (ATP 19) gaat verder. De 29-jarige Canadees, het vijfde reekshoofd, klopte in de eerste ronde de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 52) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). De Canadees won de eerste set vlot, maar moest in set twee knokken voor de winst. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. In de tweede ronde wacht voor Raonic de Brit Cameron Norrie (ATP 70). Norrie rekende in de eerste ronde af met de Finse qualifier Emil Ruusuvuori (ATP 100) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4).

