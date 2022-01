Elise Mertens keert terug in top 20 - Goffin naar achtste finales ATP Sydney - Kyrgios test positief op corona

TennisElise Mertens boekt een plaats winst op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het vrouwentennis. Ze keert zo terug in de top 20. De Belgische nummer 1 springt van de 21ste naar de 20ste stek. Haar beste notering (12de) dateert van november 2018.

Een week voor de Australian Open blijft de top drie van de WTA-ranking ongewijzigd, met de Australische Ashleigh Barty, die zondag haar eerste titel van het seizoen in Adelaide behaalde, op kop. Daarna volgen de Wit-Russin Aryna Sabalenka en de Spaanse Garbine Muguruza. De Tsjechische Barbora Krejcikova doet haasje-over met haar landgenote Karolina Pliskova naar de vierde plaats.

De Roemeense Simona Halep wipt van de 20e naar de 15e plaats. De voormalige nummer 1 van de wereld stak afgelopen week de eindzege in Melbourne op zak. Ysaline Bonaventure, die het ITF-toernooi in het Australische Bendigo won, maakt een sprong van 58 plaatsen. Ze is nu 177e. Alison Van Uytvanck staat op de 58e plaats (-2). Maryna Zanevska (81e, +1) is nu de nieuwe Belgische nummer drie, voor Greet Minnen (84e, -4).

Volledig scherm Elise Mertens © REUTERS

David Goffin plaatst zich voor achtste finales ATP Sydney

David Goffin (ATP-39) heeft zich maandag voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Sydney (521.000 dollar) geplaatst. De 31-jarige Luikenaar, achtste reekshoofd op het Australische hardcourt, nam in de eerste ronde in 1 uur en 30 minuten met 6-4 en 6-4 de maat van de Argentijn Facundo Bagnis (ATP-76). Om een plaats in de kwartfinales treft Goffin de winnaar van een duel tussen de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44) en de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-45).

Volledig scherm David Goffin © EPA

Kimmer Coppejans strandt in eerste kwalificatieronde Australian Open

Kimmer Coppejans (ATP 208) is uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Oostendenaar verloor in drie sets met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 130).

Coppejans stond één keer op de hoofdtabel van de Australian Open, in 2021. Hij werd toen uitgeschakeld in de eerste ronde.

Eerder op de dag moest Zizou Bergs (ATP 192) geblesseerd opgeven in de eerste voorronde tegen de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 244). Bergs leidde op dat moment met 6-3, 6-7 (5/7) en 3-2. Ruben Bemelmans (ATP 212) neemt het dinsdag in de eerste kwalificatieronde op tegen de Portugees Nuno Borges (ATP 194). De Limburger mikt op een vierde deelname. Zijn beste uitslag down-under is een tweede ronde in 2018.

Volledig scherm Kimmer Coppejans © BELGA

Nick Kyrgios hoopt ondanks positieve coronatest deel te nemen aan Australian Open

De Australische tennisspeler Nick Kyrgios heeft een positieve coronatest afgeleverd en komt bijgevolg deze week niet in actie op het ATP-toernooi in Sydney. “Ik voel me gezond en heb geen symptomen”, verklaarde de 26-jarige Kyrgios maandag op Instagram. Hij hoopt wel te kunnen deelnemen aan de Australian Open (17-30 januari).

Het nummer één van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, laat eveneens verstek gaan voor het WTA-toernooi in Sydney. De Australische is toe aan een pauze in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Zondag won ze het WTA-toernooi in Adelaide. De Poolse Iga Swiatek, die in de halve finales van Barty verloor, past ook voor de Sydney Classic. De winnares van Roland Garros 2020 sukkelt wat met de ribben en wil rusten in de week voor de Australian Open.

Volledig scherm Nick Kyrgios © AFP