Elise Mertens is niet langer nummer 1 van de wereld in dubbelspel

Tennis Elise Mertens stunt tegen Halep en mag zich outsider noemen voor titel op Roland Garros: “Nooit opgeven, dat is de manier”

4 mei Er was niet alleen de zege op Simona Halep (WTA 3), vandaag in de derde ronde van de Mutua Madrid Open, er was vooral de manier waarop. Met zo’n kwaliteit en veerkracht zet Elise Mertens (WTA 16) zich zonder meer op het lijstje outsiders voor de titel op Roland Garros. Aryna Sabalenka (WTA 7), tegenstandster in de kwartfinale vanavond, staat daar ook op.