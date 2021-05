Elise Mertens is de nieuwe nummer één van de wereld in het dubbelspel

Mertens dankt haar topnotering in het dubbelspel mede aan haar eindzege, aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, in het dubbelspel in Istanboel eind april. Vorige week in Madrid sneuvelde ze, voor het eerst in duo met Hsieh, wel in de eerste ronde. Haar vorige beste notering ooit op de wereldranglijst was een tweede plaats, in september vorig jaar na haar eindzege in de US Open. Begin dit jaar won ze ook de Australian Open.